Dikmen Belediyesi Başkanı Çelebi’ye silahlı saldırı!

Dikmen’de bu sabah bir belediye personeli tarafından Başkan Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Personelin silahlı saldırısında Başkan Çelebi, başka belediye çalışanları tarafından olay yerinden kaçırılarak kurtarıldı, Çelebi’nin bu sırada ayak bileğinden yaralandığı öğrenildi. Çelebi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dikmen’de işçilerin bulunduğu garajda gerçekleştirilen toplantı sırasında meydana gelen saldırıda, bir personelin de ayak bileği zedelendi.

Akıllara durgunluk veren olayın ,‘kurallara uyup çalışmalısın, kuralları ihlal ediyorsun’ uyarısından çıktığı ifade edildi.

Silahlı saldırıda bulunan belediye çalışanı ise, yine diğer işçiler tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi, akabinde Polis tarafından tutuklandı.

Dikmen Belediyesi Basın Sorumlusu, Umut Caner’den edinilen bilgide, olay sırasında çıkan arbede ve kaçış sırasında yaralanan başkan ve bir personelin de durumunun iyi olduğu, sadece kontrol amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

“Kim beni tehdit eden’ diye bağırarak bagajdan av tüfeğini çıkardı”

Olayın gördü tanıklarından Canar, personel ile toplantı için gittikleri garajlarda saldırının meydana geldiğini anlattı.

Saldırıda bulunan personelin normal şartlarda işe düzensiz gitme, işten kaçma, başkan aleyhine çeşitli internet sitelerinde video paylaşımlarında bulunma gibi yasa dışı hareketleri olduğunu anlatan Canar, Başkanın toplantıda bahsi geçen personele yönelik, ‘böyle devam edersen işten atılacaksın’ uyarısında bulunduğunu belirtti.

Canar, yaşananları şöyle anlattı:

“Böyle devam edersen işten atılacaksın uyarısının üzerine bu personel garaj giriş kapısında oturduğumuz sırada arabasıyla geldi. ‘Kim beni tehdit eden’ diye bağırarak bagajdan av tüfeğini çıkardı, kurdu, yere doğru bir el ateş etti. Bu ateş, bir personeli teğet geçti, ikinci kez silahı kurdu, başkanı içeri aldık, farklı personellerle tarlalardan kaçmaya çalıştı. Biz de bu personeli etkisiz hale getirdik. İkna etmeye çalıştık. Başkanın ve bir personelin ayak bileğinde incinme oldu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Ayak bileği şişen personeli, ambulans aldı. Olay yeri inceleme ekipleri garajlara gitti. Personel tutuklandı, polis ekibi ve çevik birlik de geldi.”