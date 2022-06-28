Dikmen Belediyesi 2248 ürüne el koydu

Dikmen Belediyesi, Dikmen bölgesinde yaptığı denetimlerde, toplam 2248 farklı ürüne hijyen veya raf ömrü gerekçesiyle el koydu. Uygunsuzlukları olan işletmelere toplam 15360 TL para cezası kesti.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

“Beldemize bağlı olarak faaliyet gösteren gıda satış, üretim ve depolama alanları denetlenmeye devam etmektedir.

16.06-24.06.2022 tarihleri arasında Gıda ile ilgili işletmeler (Market, Kasap, Fırın, Kahvehane, İşyeri Depo vb.) genel hijyen kurallarına uygunluk, raf ömrü ve etiket kontrolleri yapılarak gıda güvenliği açısından risk teşkil edebilecek durumlar denetlenmiştir.

Kontrollerde gıda güvenliği açısından uygun olmadığı tespit edilen 2248 ürün müsadere edilerek, genel hijyen kapsamında gözlemlenen uygunsuzluklarla ilgili süre tanınarak ihbar verilmiştir. Yasal mevzuat kapsamında eksiklikleri ve uygunsuzlukları olan işletmelere 15360 TL para cezası kesilmiştir.

Dikmen Belediyesi’nin hizmeti kapsamında bulunan işyeri kontrolleri yasal mevzuatlara dayandırılarak insan sağlığının korunması amaçlanmaktadır.”