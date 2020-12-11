Dikmen Belediyesi 13’üncü maaşları ödedi

Dikmen Belediyesi 13. Maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi...

Dikmen Belediyesi’nden, 11 Aralık Cuma günü bankalara ödeme talimatı verildiğini ve 13. maaşların çalışanların hesaplarına dün itibariyle yatırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çok zorlu günler yaşandığını bu süreç içerisinde özverili belediye çalışanlarının her zaman bunun bilincinde ve farkında olduğunu, bu nedenle belediye çalışanlarının büyük bir kısmının 13’üncü maaşların ödenmesi konusunda feragat etmek istediklerini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediye çalışanlarının göstermiş olduğu bu onursal ve taktire değer davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini, bu kapsamda “Emeğin en Yüce Değer” olduğunu vurgulayarak, belediye çalışanlarının her zaman yanında olduğunu ve Dikmen Belediyesi'nin, 13’üncü maaşları kendi öz kaynaklarından dün itibariyle ödediğini söyleyerek. “Çağdaş ve Kaliteli Hizmet” anlayışı ile halka yeni projelerle hizmet etmeye devam edileceğini söyledi