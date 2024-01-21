Dikkatsizliği sonucu takla attı

Gazimağusa-İskele Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa-İskele Anayolu'nda bu sabah 03.00 sıralarında 20 yaşındaki Berkecan yıldız yönetimindeki PR 423 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Ötüken çemberini geçmesiyle birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bir takla attı ve demir reklam tabelasına da çarpıp tavanı üzerinde durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.