Dikkatsizce sağa dönmeye çalıştı, motosiklete çarptı

Girne'de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Girne Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bu sabah 08.15 sıralarında meydana geldi.

35 yaşındaki Davut Gürses, kullanımındaki JY 162 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Ali Kerim Kaptanoğlu'nun kullanımındaki UE 014 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan UE 014 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Kerim Kaptanoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, motosiklet sürücüsü, sağ ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. .