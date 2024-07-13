Dikkatsizce caddeye çıkan sürücü, motosiklete çarptı

Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motorsiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün 15.00 sıralarında meydana gelen kaza, 50 yaşındaki Filiz Kadir'in, yönetimindeki RL 416 plakalı salon araçla anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yapıp, cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Arda Anıl Demircioğlu yönetimindeki VG 365 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu oldu.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Demircioğlu’nun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındığını açıkladı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu…

Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Yana Başlılar, 302 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki UJ 454 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kasise geldiği için yavaşlayan 41 yaşındaki Kenan Okçu yönetimindeki TPL 928 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Polis açıklamasına göre, kazada yaralanan olmazken, UJ 454 plakalı araç sürücüsü Yana Başlılar tutuklandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü omuzunu kırdı

Lefkoşa’da dün gece 01.30 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, 22 yaşındaki Yusuf Çal yönetimindeki RT 839 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Polis açıklamasında, Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ omuz kırığı teşhisi ile tedavi altına alındığı kaydedildi.