Dikkatsiz sürücü simit satış arabasına çarptı
Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak, demir korkuluklara ardından da seyyar simit satış arabasına çarptı.
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Lefkoşa'da dün akşam Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Behçet Çıkar (E-19) yönetimindeki ME 156 plakalı araçla cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, demir korkuluklara ardından da seyyar simit satış arabasına çarptı.
Saat 20.30'da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kaza