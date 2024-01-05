Dikkatsiz sürücü, Karayolları’na ait araca arkadan çarptı
Mağusa – Lefkoşa anayolunda meydana gelen olayda, dikkatsiz sürücü, yol yapım çalışması için önlem alan Karayolları Dairesi’ne ait araca arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.
Mağusa – Lefkoşa anayolunda meydana gelen olayda, dikkatsiz sürücü, yol yapım çalışması için önlem alan Karayolları Dairesi’ne ait araca arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Pirhan mevkiinde meydana geldi.
66 yaşındaki Çetin Bolkaner, yönetimindeki araçla anayolda yol bakım çalışması yapıldığı gerekçesiyle, önlem almak için yavaş şekilde seyreden 26 yaşındaki Harun Kavcı yönetimindeki Karayolları Dairesine ait RHA 2201 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan RHA 2201 plakalı araç, karşı şeride geçip yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki toprak alan içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Çetin Bolkaner ve Harun Kavcı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.