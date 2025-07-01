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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

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Lefkoşa ve Orta Mesarya'da bazı bölgelere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değiştirme çalışması nedeniyle yarın 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK açıklamasına göre söz konusu bölgelerde elektrik verilemeyecek köy ve bölgeler şunlar:

"Orta Mesarya: Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen, İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü. Lefkoşa-Gönyeli: Dünya oto ve Rehabilitasyon merkezi civarı. Lefkoşa-Hamitköy: Çankaya sokak, Hürriyet Sokak, Okmar Market ve civarı."

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