Dikkat kesinti var!

Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi ve Savyon Sitesi ile civarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre;

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.