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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kaynak: Dikkat kesinti var!

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Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi ve Savyon Sitesi ile civarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre;

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

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