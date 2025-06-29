Dikkat kesinti var!
Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kaynak: Dikkat kesinti var!
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Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi ve Savyon Sitesi ile civarında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre;
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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Etiketler : çatalköy, elektrik kesintisi