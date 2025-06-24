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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Kalkanlı'da bazı bölgelerde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyünde Fesleğen sokak ,Sardunya Sokak, Palmiye sokak , Lale sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

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