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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Alayköy Sanayi Bölgesinin bir kısmı bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle 4 saat elektriksiz kalacak. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Alayköy Sanayi Bölgesinin bir kısmına bugün dört saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti, 10.00-14.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi Bölgesi birinci caddenin bir kısmında (Ada Mobilya, Oero Trading, Kipori Investment ve Fastad Gıda Dağıtım) geçekleştirilecek. 

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