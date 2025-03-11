Dikkat kesinti var!

Girne ve Lefke'de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-12.30 saatleri arasında Girne'de Bilgi Büyük İnal sokak, Rauf Denktaş Caddesi, Paradise apartmanları, 20 Temmuz Stadyumu ve bölgesine elektrik verilemeyecek.

Lefke ve Yedidalga’da üç saatlik elektrik kesintisi

Öte yandan, Lefke Mehmet Akif Caddesi, Fadıl Nekibzade Caddesi, Atatürk Caddesi ve Hasan Lemi sokak bölgelerinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Yedidalga’da Ecevit Caddesi bölgesine de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.