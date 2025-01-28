Dikkat kesinti var!

Haspolat Arıtma Tesisi ve civarında bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Haspolat Arıtma Tesisi, Haspolat Arıtma Tesisi civarı ve bölgedeki su kuyularına elektrik verilemeyecek.