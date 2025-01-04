Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Trucks Trading Ltd.’e akım temini projesi kapsamında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 1. caddenin güney kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Trucks Trading Ltd.’e akım temini projesi kapsamında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 1. caddenin güney kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre elektrik kesintisi, sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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