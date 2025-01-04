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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Trucks Trading Ltd.’e akım temini projesi kapsamında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 1. caddenin güney kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Trucks Trading Ltd.’e akım temini projesi kapsamında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 1. caddenin güney kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre elektrik kesintisi, sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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