Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde dönüşümlü olarak elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 08.00-10.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle:
“Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon Köyü, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere”
Elektrik kesintisi, hat çekim çalışması nedeniyle yapılacak.
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