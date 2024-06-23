Dikkat kesinti var!

Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 08.00-10.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon Köyü, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere”

Elektrik kesintisi, hat çekim çalışması nedeniyle yapılacak.