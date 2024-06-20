Dikkat kesinti var!

Hamitköy’ün bir bölümünde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Hamitköy Dumlupınar Sokak, Mehmet Reis Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.