Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Hamitköy’ün bir bölümünde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Hamitköy Dumlupınar Sokak, Mehmet Reis Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.
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