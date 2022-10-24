Dikkat kesinti var!

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Dikmen, Taşkent, Güngör ve Boğaz bölgesinde 9:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle;

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası”