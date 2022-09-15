Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Girne’de Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu’na yarın elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.
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Etiketler : kıbtek, elekrik kesintisi