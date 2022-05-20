Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde uzun süreli kesinti olacağını duyurdu.
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Girne'de Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Elexus Hotel bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00 -16,00 saatleri arasında olacak.
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