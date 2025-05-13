Dikkat atış var!

Girne kaymakamlığı, Girne ilçesine bağlı Bahçeli, Karaağaç, Esentepe, Beşparmak, Arapköy, Çatalköy, Ozanköy ve Karakum bölgesinde askeri birlikler tarafından atış yapılacağını bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, 20 - 23 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde yapılacak “Notam Esas (MANŞ) Atışı” nedeniyle, söz konusu bölgelerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik Kaymakamlık tarafından tehlikeli bölge olarak belirlendiğini bildirdi.