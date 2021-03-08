Kıbrıs’ın her iki yanında adadaki bölünmeye karşı ara bölgede yeni örülen dikenli tellere tepki büyüyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, yasa dışı geçişleri gerekçe göstererek, Astromerit’ten (Bostancı) Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’na kadar olan bölgeye çektiği dikenli teller görüntülendi. Adayı bölen barikatlarda yer alan tel örgüler bilinerek, bu yeni adıma, bölünmeyi kalıcılaştırma anlamında sembolik anlam da yükleniyor.

Dikenli tellere yönelik tepkiler Kıbrıslı Rum barışseverler tarafından da sosyal medyada çoğalıyor. Astromerit muhtarı Aris Konstantinu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dikenli tellerin örülmesine, Kıbrıs hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtmişti.

Kararın güneyden kuzeye ya da kuzeyden güneye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki “delikleri” kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit’ten Lefkoşa Havaalanı’na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini söylemişti.