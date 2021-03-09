“Dikenli tel”e Bakan savunması: “Sınır belirlemiyoruz”

Kıbrıs’ın ortasına yeniden örülen dikenli tellere yönelik tepki büyüdü, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nuris açıklama yapmak zorunda kaldı.

Astromerit’ten eski Lefkoşa Havaalanı’na kadar örülen dikenli tellerle ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat Tüzüğü zemininde bilgi verildiği söylendi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nuris, “ara bölgenin kaderine terk edilmesi gibi bir niyetlerinin olmadığını ve bunun, Kıbrıs Cumhuriyeti sınır belirliyor gibi bir algı yaratmasını istemediklerini” ifade ederek, çiftçilere de tüm kolaylıkların sağlanacağını iddia etti.

Hedefin, insan tacirlerine güneye yasadışı olarak ve nereden istenirse girilemeyeceği mesajını vermek olduğunu söyleyen Nuris, bu eylemin, yasal seyahat belgesi olmayan ve yasal olmayan yollardan güneye gitmeye çalışanların aleyhinde olduğunu savundu.

Nuris, sınıra yerleştirilen dikenli tellerin Kıbrıs’ın bölünmesi anlamına gelmediğini de belirtirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin ilerleyen günlerde insan tacirleri için daha ağır cezalar verilmesini öngören yasa önerisini oylamasını umut ettiğini kaydetti.

Fileleftheros gazetesine göre ilk 2 kilometre tel örgütler yerleştirildi, sırada Peristerona bölgesinin tellenmesi var.

“Hedef insan tacirlerinin kullandığı tüm noktaları kapatmaktır” diye yazan gazete, polisin de yeşil hatta devriye yapacağını yazdı.

Bu arada, Astromerit Muhtarı Aris Konstandiu da gazeteye yaptığı açıklamada, birkaç gün önce kuzeyden geçtikleri iddia edilen 20 mülteci tespit edildiğini söyledi.

AKEL’den tepki

AKEL, hükümetin ara bölgeye 11 kilometrelik dikenli tel çekme kararını eleştirerek bunun, açıklandığı gibi mültecilerin geçişini engellemek için yapılmadığını ve tehlikeli siyasi mesajlar gönderdiğini açıkladı.

AKEL, dünyanın hiçbir yerine mülteci sorununun dikenli tellerle ve duvarlarla çözülemediğini belirterek, şu anda kritik aşamada olan siyasi ortamda, Kıbrıs Hükümeti’nin nasıl bir mesaj gönderdiğini ve etkilenen mahallelerle herhangi bir istişare yapılıp yapılmadığını sorguladı.

Alithia gazetesi “Yasadışı Mülteciler Aleyhinde Dikenli Tel… Diğer Ülkelerdeki Örnekleri Takip Ediyoruz” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Kıbrıs’ın yasadışı mültecilerle mücadelede diğer ülkelerdeki tedbirleri örnek aldığını ve atılan bu adımın, kuzeyden mülteci akışının önünü keseceği değerlendirmesinin yapıldığını yazdı.

Dikenli telin Astromerit’ten başlayarak Peristerona ve Akaki köylerini de içine alacağını kaydeden gazete, dikenli telin üç hattı olacağını belirtti.

Haravgi gazetesi “Dikenli Tel Olumsuz Siyasi Mesajlar Gönderiyor”, Politis gazetesi de “Astromerit’teki Dikenli Tel Bölüyor” başlıklarını kullandı.