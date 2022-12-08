Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 6 ünitede üretim duruyor

Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 10 üniteden 6’sındaki üretim, sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile 14 Aralık itibarıyla sonlandırılıyor.

Alithia gazetesi, santralin işlemesi için 1/1/2020-31/12/2023 dönemi arasında verilen 18 bin saatin bu yılın Ocak ayı başında tükendiğini ve çevreyi kirleten santrallerin kapatılmasıyla ilgili Avrupa tüzüğüne uyulması gerektiğinden, Dikelya Santrali’ndeki 6 ünitenin kapatılacağını yazdı.

Bu karar sonrasında Kıbrıs Elektrik İdaresi’nde örgütlü sendikaların bu karara karşı olduğu; santraldeki üretimin durması halinde mevcut enerjinin yeterli olmayacağını savundukları ve grev de dahil her türlü eyleme gideceklerini açıkladıkları kaydedildi.