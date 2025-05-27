Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, bugün davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite Başkanı UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında bugün saat 09.45'te başlayan komite toplantısında; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Millî Eğitim Bakanlığı, Bilişim Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Türk Ajansı Kıbrıs'tan (TAK) yetkililer katıldı.

Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.