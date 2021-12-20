“Diğer ülkelerde olduğu gibi daha sıkı tedbirlere gerek kalmamasını umut ediyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis, mevcut tedbirlerin uygulanmaması durumunda pandemiye karşı alınan tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesi ihtimali bulunduğuna dair uyarı yaptı.

Dünya çapında pandemi kaynaklı vakaların sayısının yeniden patladığını ve diğer ülkelere kıyasla Kıbrıs’ın vatandaşların ve işletme sahiplerinin özgürlüklerini mümkün olan en iyi şekilde yönettiğini vurguladı. Pandemi sebebiyle yeni bir genel kapanma ihtimali hakkında soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı, diğer ülkelerde olduğu gibi daha sıkı tedbirlerin alınmasına gerek kalmaması umudunu ifade etti. Vatandaşların özellikle dikkatli olması gerektiğini ve mevcut hijyen önlemlerine uyulmazsa mecburen önlemlerin daha katı hale geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, önceliğin herkesin sağlığı ve işletmelerin, çalışanların ve devletin ekonomik olarak ayakta kalması olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs sorunu…

Kıbrıs sorununa değinen Anastasiadis, Kıbrıs sorununa değinerek yılsonuna kadar herhangi bir gelişme beklenmediğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ve Avrupa Birliği’nin bir noktada, “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in herhangi bir kararıyla uyumlu olmayan kabul edilemez ve tahrik dolu eylemlerinin devam edemeyeceğini fark etmesini umduğunu” dile getirdi. Nikos Hristodulidis’in niyetini DİSİ’nin parti organlarına sunmadan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar vermesi durumunda Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesini isteyeceğine dair söylentileri yorumlayan Anastasiadis, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle uğraşan herkesin ne yazdığıyla ilgilenmediğini kaydetti. Kendisinin 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanı olacağını ve herhangi bir karar alacaksa bunu gereken zamanda yapacağını sözlerine ekledi. Son olarak, bütçeyle ilgili yasa tasarısının bir kısmına geri yönlendirme niyeti olup olmadığıyla ilgili olarak, meclis tarafından onaylanan nihai yasanın beklendiğini ve tüm olasılıkların inceleneceğini belirtti.