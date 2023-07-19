“Devlet” yine yasağa uymadı!

YENİDÜZEN, yasağın ilk günü olan Pazartesi günü de başkent Lefkoşa genelindeki inşaatları gözetlemiş, özellikle “külliye” inşaatında bazı işçilerin güneş altında çalışmanın yasaklandığı saatlerde çalıştığını fotoğraflamıştı.

Ada genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmak “kağıt üzerinde” yasaklandı, “devlet” bir kez daha kendi koyduğu yasağa uymadı.

YENİDÜZEN, yasağın ilk günü olan Pazartesi günü başkent Lefkoşa genelindeki inşaatları gözetlemiş, özellikle “külliye” inşaatında bazı işçilerin güneş altında çalışmanın yasaklandığı saatlerde çalıştırıldığını fotoğraflamıştı.

Yasağın ikinci gününde de külliye inşaatında, yine yasaklı saatlerde bazı işçilerin güneş altında çalıştırıldığı gözlemlendi.

“Devletin” kendi yasağına uymadığı bir kez daha fotoğraflandı.

Öte yandan çok sayıda yurttaş, sosyal medya hesaplarından ülkenin dört bir yanında çekilmiş, “yasaklı saatlerde çalıştırılan” işçi fotoğrafları paylaştı, Çalışma Bakanlığı’nı göreve davet etti.