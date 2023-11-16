Devlet Piyangosu büyük ikramiye Mağusa’da satılan bilete çıktı
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde 3 milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanı Aydın Solak tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde 3 milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanı Aydın Solak tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bir sonraki çekiliş yılbaşı gecesi yapılacak.
31 Aralık çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon TL ve toplam ikramiye 13 milyon 173 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri bugünden itibaren satışa sunuldu.
Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısında bulunuldu.
3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40396
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
87909
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09451
25538
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
67327
89415
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06431
53159
83389
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12746
31525
35857
48319
75772
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18171
21766
21781
38433
39194
39963
46344
51042
51376
57417
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00861
01685
13274
22516
30268
33946
36370
37586
39279
40651
50308
55498
57456
86628
88674
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00396
10396
20396
30396
40096
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40296
40306
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40336
40346
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40366
40376
40386
40390
40391
40392
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40398
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40696
40796
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43396
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Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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