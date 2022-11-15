“1 Buçuk Milyon TL” Mağusa’da

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye, Mağusa’dan Önay Solak tarafından satılan numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye 58193 numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına rekor ikramiye dağıtılacak

31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL ve toplam ikramiye 7.311.750 TL olacak. Bilet fiyatının 75 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2022) itibaren satışa sunulacak.