Devlet kendi yasağını çiğnedi

Derya ULUBATLI

Kavurucu sıcaklara rağmen emekçiler güneş altında çalışmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Eylül’e kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada çalışma yasaklanmasına rağmen, bu kurala birçok noktada uyulmuyor.

YENİDÜZEN, Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde, Dikmen yakınlarında yol yapım çalışması yapan işçilerin yasağa karşın söz konusu saatlerde kavurucu sıcaklarda işlediğini görüntüledi.

Ortaya çıkan görüntü, ‘devlet kendi koyduğu yasağına uymadı’ dedirtti.

İşçiler öğlen güneşi altında çalışmayı sürdürürken, DEV-İŞ Genel Sekreteri Ömer Naşit bu durumu yasal boşluğa bağladı.

Naşit, bakanlığın böyle bir yasak getirdiğini ancak yasak kapsamındaki bazı maddelerin işverenlere açık kapı bıraktığını savundu.

DEV-İŞ Genel Sekreteri Ömer Naşit:

“İşverenler yasal boşluktan faydalanıyor”

DEV-İŞ genel sekreteri Ömer Naşit, bakanlığın böyle bir yasak getirdiğini ancak yasak kapsamındaki bazı maddelerin işverenlere açık kapı bıraktığını savundu.

Bu tarz bir kararın daha net kuralları olması gerektiğini söyleyen Naşit sözlerine şöyle devam etti: “Diğer yıllarda alınan kararlar daha netti. Bu seneki karara bazı farklı maddeler eklendi. Örneğin yasağın geçerli olabilmesi için işçilerin herhangi bir koruma olmadan direkt güneş altında olması ve hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması gerekiyor. Bence kararda bu tarz boşluklar bırakılmamalı, bu işverenlere açık kapı bırakıyor. Her yıl meteoroloji dairesinin yaptığı bazı tahminlere göre tarihlere netleştirilmeli ve yasa buna göre düzenlenmeli. Kesinlikle açık kapı bırakan maddeler içermemeli”.

“Denetlemeler düzgün yapılmalı”

Denetlemelerin de düzgün yapılmadığını dile getiren Naşit, “Belli saatlerde güneşin altında durmak bile insan sağlığı aşçısından çok zorken, çalışmak iyice sakıncalı. Bu açıdan alınan kararların denetlemesini düzgün yapmak çok önemli” şeklinde konuştu.