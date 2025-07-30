‘Devlet’ kendi yasağına uymadı

Çalışma Bakanlığı’nın “güneş altında çalışma yasağı”na rağmen, devlete ait Alayköy yol yapımında işçiler öğle sıcağında çalıştırıldı. YENİDÜZEN’in tespit ettiği bu durum yetkililere bildirildi, ancak ne denetim yapıldı ne de müdahale edildi.

Yasmin MORAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere aldığı "güneş altında çalışma yasağı" kararına rağmen, devlete ait bir yol çalışmasında işçilerin güneş altında çalıştırıldığı ortaya çıktı. Lefkoşa Çevre Yolu’nun yapımı süren Alayköy Çemberi yakınındaki noktada çalışan işçiler, yasağa aykırı biçimde öğle saatlerinde mesaiye devam etti. YENİDÜZEN ekibi tarafından tespit edilen bu durum, aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildi. Ancak herhangi bir denetim gerçekleştirilmedi, yetkililer belirtilen alana gelmedi.

Meteoroloji Dairesi’nin aşırı sıcaklık uyarılarını dikkate alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen yasak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında alınmıştı. Ancak alınan kararın sahada uygulanmadığı, hem özel sektörde hem de devlete ait projelerde çalışan işçilerin yasağa rağmen açık alanda mesai yaptığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in Salı günü saat 14.30 sıralarında yaptığı saha gözlemlerine göre Lefkoşa’da Göçmenköy, Yenikent, Batıkent ve Alayköy çevresinde devam eden inşaat ve yol çalışmalarında işçilerin güneş altında çalıştırıldığı tespit edildi. Aşırı sıcakların etkisini yoğun biçimde hissettirdiği bu saatlerde işçilerin açık alanda, korumasız biçimde çalıştırılması hem yasağa hem de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına açıkça aykırı bir tablo oluşturdu.

Yasağa rağmen çalıştırıldılar, yetkililer sessiz kaldı

Bakanlık tarafından duyurulan yasağın yalnızca kâğıt üzerinde kaldığını ortaya koyan bu görüntüler, denetim mekanizmalarının işlememesini de gündeme taşıdı. Özellikle devletin denetlemekle yükümlü olduğu kendi projelerinde bile yasağın uygulanmaması, kamu otoritesinin sorumluluktan kaçındığına işaret etti.

YENİDÜZEN ekibi tarafından duruma ilişkin yapılan bildirime rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı herhangi bir denetim ekibi bölgeye gelmedi. İşçilerin sıcak havada, tehlikeli koşullarda çalışmaya devam etmesi kamuoyunda tepki toplarken, alınan kararların sahada uygulanmaması işçi sağlığı açısından ciddi bir zafiyet oluşturdu.

Sahada uygulama yok

Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamalarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilmişti. Bu çerçevede alınan önlem ve yasak kararları, özellikle öğle saatlerinde dış ortamda çalışmanın tehlikelerine karşı işçileri korumayı amaçlıyordu…