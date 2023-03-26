Devlet Emlak Dairesi’ne ait motosikleti çaldı

Lefkoşa’da boş bir arazi içerisinde park halindeki Devlet Emlak Dairesi’ne ait motosikleti çaldığı tespit edilen zanlı K.S.K.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Doğukan Can, 22 Mart 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da, boş arazi içerisinde park halinde bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait LV 399 plakalı Honda marka motosikletin çalındığını söyledi. Polis, bunun üzerine yapılan kamera görüntülü incelemesinde huzurda bulunan zanlı K.S.K.O’nun tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının kullanımındaki motosikletin emare olarak alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını konu ile ilgili olarak ifadeler alınacağını ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.