DEV-İŞ’ten YENİDÜZEN’e destek

YENİDÜZEN çalışanlarının da örgütlü olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın gazeteye açtığı davaya ilişkin açıklama yaparak, YENİDÜZEN’e destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, sözde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, YENİDÜZEN’deki eleştirileri yargıya taşıyarak ifade özgürlüğüne bir darbe daha vurduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “unutulmasın ki ifade özgürlüğüne vurulmaya çalışılacak her darbe, karşısında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonunu bulacaktır” vurgusu yapıldı.

Ersin Tatar’ın açtığı davanın kınandığı açıklamada, federasyon çatısı altında örgütlü olan YENİDÜZEN gazetesi emekçileri ve yazarlarının yanlarında olunarak, davanın yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüz toplumlarında eleştiri ve ifade özgürlüğü demokrasinin önemli bir parçasıdır. İfade özgürlüğünün son zamanlarda Kıbrıs’ın kuzeyinde saldırı altında olduğu apaçık ortadır. Son olarak, toplumdan kopmuş bir halde yaşayan sözde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sendikamızda örgütlü olan YENİDÜZEN gazetesinin de eleştirilerini yargıya taşıyarak ifade özgürlüğüne bir darbe daha vurmuştur. Bunun yanında, sözde Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk toplumunun önemli gazetecileri olan Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli hakkında da yargıya gitmiştir. Ancak, unutulmasın ki ifade özgürlüğüne vurulmaya çalışılacak her darbe, karşısında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonunu bulacaktır. Sözde Cumhurbaşkanının açtığı davayı kınar, Federasyonumuz çatısı altında örgütlü olan Yenidüzen Gazetesi emekçileri ve yazarlarının yanlarında olarak davayı da yakından takip edeceğimizi bildiririz.”