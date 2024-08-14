DEV-İŞ'in efsanevi başkanlarından Seyis, kabri başında anılacak
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) efsanevi başkanlarından Mehmet Seyis, birinci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) efsanevi başkanlarından Mehmet Seyis, birinci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.
Dev-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Seyis için pazar günü saat 10.00’da Mağusa Kabristanlığındaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.
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Etiketler : dev-iş, Mehmet Seyis