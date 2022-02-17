DEV-İŞ ve PEO güçbiliğini yeniden pekiştirdi: “Barışçıl birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmak için çalışacağız”

“İki örgüt daha iyi bir geleceğe, eşit ve adaletli bir topluma, tüm evlatlarının memleketi olacak barışçıl birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak bir vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle, işçi sınıfının değerleri temelinde, emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini güçlendirmekte anlaştılar”

DEV-İŞ ve PEO Yürütme Kurulları 15 Şubat 2022 tarihinde PEO Merkezi’nde bir araya geldi. İki sendikal örgüt arasındaki temaslar ve ortak faaliyetler çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, emekçileri ilgilendiren sorunlar ele alındı ve işbirliğinin genişletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki örgüt Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu da görüştüler.

Aynı zamanda, Kıbrıs sorununun çözümüne, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin ortak faaliyetlerine ve aralarındaki diyaloğa, Sendikal Harekete katkısını güçlendirilmesi amacıyla 2022 ortak faaliyet programının çerçevesini birlikte kararlaştırdı.

İki örgüt, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına, sosyal eşitsizliklerin keskinleşmesine yol açan kapitalist sistem krizinin ve pandeminin yol açtığı sonuçlarla tüm dünyada emekçilerin karşı karşıya olduklarını kaydettiler.

DEVİŞ’ten yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu görüşler paylaşıldı:

Çalışma yaşamına ilişkin haklar, sosyal ve demokratik haklar pandemi bahane edilerek kısıtlanırken, çalışma koşullarının ve ilişkilerinin kuralsızlaştırılması süreci hızlanmaktadır.

Pandemi ve ekonomik krize rağmen, silahlanma rekabeti yoğunlaşmakta ve devletler sağlık ve sosyal refah yerine, savaş endüstrisine milyarlarca euro harcamaya devam etmektedir.

Aynı zamanda emperyalist güçler zengin kaynakları denetleme ve kendi planlarını dayatma hedefiyle müdahalelerini sürdürmekte ve gerginlikler tehlikeli bir biçimde artmaktadır. Savaşlar büyük maddi hasarlara, binlerce insanın hayatlarını kaybetmesine, göçmen ve mülteci akımlarının yaşanmasına neden olmaktadır.

Daha fazla kâr uğruna çevrenin denetimsiz sömürüsü iklim değişikliğine yol açmakta ve gezegenin sürdürülebilir geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Pandeminin ülkemizde de yayılmasının yarattığı koşullar Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını ve aynı zamanda bu krizin de faturasını emekçilerin ve yoksulların sırtına yüklenmemesi için emekçilerin mücadeleleri ve dayanışmalarını yoğunlaştırması ihtiyacını daha da fazla gözler önüne sermektedir. Kıbrıslı emekçilerin kaderleri ortaktır ve tek seçenek sınıfsal işbirliği ve dayanışmadır.

Diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittilerin yaratılması yurdumuzun kesin taksimine yol açacağını dikkate alan DEV-İS ve PEO Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durgunluktan duydukları endişeyi ifade etmektedirler.

İki örgüt, BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözüm çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam ettiklerini yinelemektedirler. Gerçek ikilem federasyon ve taksim arasında olduğundan Kıbrıs sorununa başka çözüm biçimleri tartışmaları son derece tehlikelidir.

Olumsuz gelişmelerin önlenmesi, iki toplum arasında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs'ı yeniden birleştirecek bir çözüm için tek yol diyalog sürecinin Crans Montana'da kesintiye uğradığı yerden yeniden başlamasıdır.

Ülkemizin yeniden birleşmesi ile tüm çalışanlar birleşik bir çalışma sisteminin ve birleşik çalışma koşullarının olacağı birleşik bir ekonomi çerçevesinde Kıbrıslıtürk - Kıbrıslırum emekçiler barış ve güvenlik içerisinde çalışabilecektir.

Her iki tarafta da yaşama geçirilecek olan 2022 ortak faaliyetler programı:

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ortak faaliyetler

Kavazoğlu ve Mişaulis’in anısına gerçekleştirilecek etkinliklere katılım

1 Mayıs İşçi bayramında etkinlikler düzenleme ve ortak kutlama

1 Eylül Sendikaların Barış İçin Dünya Çapında Eylem Günü’nü barış için mücadele eden diğer ilerici güçlerle işbirliği içerisinde kutlama

DSF tarafından Emekçilerin Dünya Çapında Eylem Günü olarak ilan edilen 3 Ekim etkinliğine ortak destek

İlçeler ve meslek dalları düzeyinde bilgilendirme toplantıları organizasyonu.

Son olarak, iki örgüt daha iyi bir geleceğe, eşit ve adaletli bir topluma, tüm evlatlarının memleketi olacak barışçıl birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmaya yönelik ortak bir vizyonun gerçekleştirilmesi hedefiyle, işçi sınıfının değerleri temelinde, emekçilerin ortak eylemini ve faaliyetlerini güçlendirmekte anlaştılar.