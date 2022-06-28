DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’ten ESSA’nın eylemine destek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Lefkoşa’nın güneyindeki İngiliz Okulu’nda örgütlü personel Sendikası ESSA’nın düzenlemiş olduğu eyleme katılarak destek verdi. Eylemde 3 sendika adına yapılan basın açıklaması DEV-İŞ başkanı Koral Aşam tarafından okundu.

Eylemde okunan basın açıklaması şöyle:

“Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Güney Lefkoşa İngiliz Okulunda örgütlü Personel Sendikası (ESSA) Sendika Başkanı ve Yöneticilerine yönelik tehdit ve saldırıları şiddetle kınıyor.

Lefkoşa İngiliz Okulu öğretmenleri bugün yeni bir protesto ve iş bırakma eylemi düzenleyerek, yönetimin müdahalesi ve yaptırımı olmadan sendikalaşma haklarını talep ederek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyor. İngiliz Okulu'ndaki öğretmenler sendikasının sorunlarının yaklaşık 8 ay önce Müdürlüğün öğretmenler sendikasının istihdam koşullarının iyileştirilmesini talep eden eylemini engellemeye çalışmasıyla başladığını hatırlıyoruz.

Başkanlığını askıya alarak sendikayı susturmaya, içişlerine ve sendikanın işleyişine müdahale etmeye yönelik kabul edilemez ve kınanması gereken çabalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Ne yazık ki İngiliz Okulu'nda hala Orta Çağ'da yaşadığımızı düşünüyor ve eski sömürgecilik günlerini hayal ediyorlar. “Sendikal eylem ve sendikal hak talep eden emekçileri dövüyorlar işten atmaya çalışıyorlar ”.

Gerek Kuzey Kıbrıs'ta gerekse Güney Kıbrıs'ta işçilerin emekçilerin yanındayız ve örgütlenme hakkının savunulması ve sendikalarının demokratik süreçleri ve bağımsızlığı açısından etkilenmeden temsil edilmesinin sağlanması için mücadele ediyoruz.

DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, sınıf odaklı Kıbrıslı Türk üyeleri adına İngiliz Okulu personelinin iradesine saygı gösterilmesini talep ediyor ve ESSA'nın yapmış olduğu ve yapacağı tüm demokratik eylemleri destekliyor.”