Dev-İş, Filistin halkına destek eylemi yapacak
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Filistin halkına destek için Çarşamba günü eylem yapacak.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Filistin halkına destek için Çarşamba günü eylem yapacak.
Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, 25 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Girne Belediyesi binası önünde, savaşları ve masum insanların öldürülmesini protesto etmek, mağdur Filistin halkına destek için eylem yapacaklarını duyurdu.
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