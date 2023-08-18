DEV-İŞ: Acımız ve üzüntümüz büyüktür

DEV-İŞ eski başkanı Mehmet Seyis’in hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, “DEV-İŞ camiası ve işçi sınıfı Mehmet Seyis’in emek mücadelesine yaptığı katkıları asla unutmayacak” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aşam, “Acımız ve üzüntümüz büyüktür, başta ailesi ve işçi sınıfına baş sağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerini kullandı.

Aşam, açıklamasında ayrıca Seyis’in sendikal yaşamına ilişkin bilgiler de paylaştı:

“DEV-İŞ eski başkanı Mehmet Seyis’i 18 Ağustos Cuma günü kaybettik. Uzun süredir mücadele ettiği hastalığına bugün yenik düşmüştür. Hayatı boyunca İşçi sınıfının mücadelesinde en ön saflarda, kararlı mücadele yürüten Mehmet Seyis, sendikal yaşama 1977 yılında DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş sendikasına üye olarak başladı.

Ülkemizin yeniden birleşmesi ve barış mücadelesinin hayat bulması için Kıbrıs’ın tüm işçileri ile birlikte hayatın her alanında mücadele yürüttü.

2005 yılında gerçekleşen DEV-İŞ 9. Olağan kongresinde Genel başkanlık görevine seçildi. 8 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevini 13 şubat tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

DEV-İŞ camiası ve işçi sınıfı Mehmet Seyis’in emek mücadelesine yaptığı katkıları asla unutmayacak.

Acımız ve üzüntümüz büyüktür, başta ailesi ve işçi sınıfına baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Cenaze ile ilgili program gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”