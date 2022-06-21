Derya’dan e-devlet çıkışı: Ülkeyi ‘Biri Bizi Gözetliyor’ haline getirdiniz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, halk arasında “e-Devlet aracılığıyla kişisel verilerin TÜRKSAT’a devri” olarak anılan “E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa Tasarısı” görüşülüyor…

Kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, geçmişten günümüze E-Devlet ve bunun gelecekteki tahribatına ilişkin tartışmaların sürdüğünü anımsatarak Uygulama TC tarafından devreye konuluyor” dedi, “Gerçek amacın ne odlunu anlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkedeki tüm verileri Türkiye’ye vermek konusunun arka planında neler var bilmek istiyorum” diyen Derya, “Ev aldığınız zaman komşunuz görsün diye evinizin tapusunu kapınıza asar mısınız? Kan tahlili sonuçlarınızı herkes görsün diye asar mısınız? Prostatınız var mı diye 7 mahalleye ilan eder misiniz? Özelinizi Türkiye ile paylaşıyorsunuz, artık bizi anlayın diye bu şekliyle anlatıyorum. Banka mevduatlarından, bireysel sağlık sistemine ilişkin her özelimiz paylaşılacak” şeklinde konuştu.

Derya, UBP’li vekillerden sağlık raporlarını Meclis’te paylaşmasını talep etti.

“Ülkeyi ‘Biri Bizi Gözetliyor’ haline getirdiniz” diyen Derya, UBP’li vekillerin de ‘yanlış bulduğu ve söylemeye korktuğu mecraya’ verileri teslim edileceğini kaydetti.

Derya, “Bu yoksullaşmanın içinde neden E-devlet? Neden Türksat?” şeklinde konuştu.

Meclis kürsüsünde konuşma yapan Derya’nın sözleri zaman zaman Milletvekili Olgun Amcaoğlu tarafından bölündü, Mecliste tansiyon kısa süreliğine gerildi.