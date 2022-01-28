Derya ve Çavuşoğlu pozitif
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
İki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve kendilerini izolasyona aldıkları öğrenildi. Derya ve Çavuşoğlu, hatırlatma dozları dahil tam aşılı olduklarını da belirtti.
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