Derya ve Çavuşoğlu pozitif

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

İki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve kendilerini izolasyona aldıkları öğrenildi. Derya ve Çavuşoğlu, hatırlatma dozları dahil tam aşılı olduklarını da belirtti.