Derya: Ülke bilinçli olarak fakirleştiriliyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Gayrı meşru hükümet ve halk düşmanlığı” konusunda yaptığı konuşmasında, ülkede ciddi bir fakirleşme yaşandığını ifade ederek, protokol metni üzerinden bir konuşma yapacağını kaydetti.

Derya, "Türkiye'deki emek düşmanı" politikaların bir sonucu olarak Kıbrıs Türkü'nün önüne konan "sosyal mühendislik ve kolonizasyon protokolü"yle KKTC'deki tüm kamusal varlıkların, sosyolojik yapının ve kazanılmış hakların bir taaruzla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 160'lara ulaştığı bugünlerde hak gasplarının takipçiliğini Kıbrıs Türk demokrasisinin önemli yapı taşlarından sendikaların yaptığına işaret eden Derya, protokolle, sadece üye hakları için değil, toplumsal gelişmeler için de mücadele veren sendikalar hareketleri kısıtlamaya ve toplu iş sözleşme hakkı gasp edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Eylemlerde birbirinin burnunu dahi kanatmayan Kıbrıs Türk halkının üzerine özel harekat göndermeyi planlayan bir protokolle karşı karşıya kalındığını savunan Derya, protokolün insanların ifade özgürlüğüne el uzattığını, mevzuat değiştirilerek basının sesinin kısılmaya çalışıldığını vurguladı.

Ülkenin bilinçli olarak her gün fakirleştirildiğini söyleyen Derya, yerli ortak zorunluluğunu kaldırmanın amacının ne olduğunu sordu.

Halkın geçinemediği için arsalarını sattığına işaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün mülksüzleştirilmeye çalışıldığını ileri süren Derya, halkın topraksız ve mülksüz hale getirildiğini kaydetti.

Protokolde yasama faaliyetlerinin nasıl olacağına dahi karışıldığını ve halk iradesine karışmak anlamına geldiğini belirten Derya, 2013’ten bu yana atanamayan onlarca öğretmenin intihar ettiği Türkiye'deki sistemin ülkeye getirmek istenmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Mali protokolün içinde ideolojik hamlelerin bulunmasına anlam veremediklerini belirten Derya, protokolde toplumun ihtiyaç ve menfaatlerine yönelik hiçbir şey bulunmamasını eleştirdi.