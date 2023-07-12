Derya: “T&T meğer havaalanı yerine hipodrom yapmış”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın, “yeni Ercan Havalimanı”na meteoroloji kulesi yapılmasının da unutulduğuna işaret ederek, inşaatı yapan T&T şirketinin havalimanı yerine hipodrom yaptığını, böylece çıkar çevreleriyle at koşturabileceklerini söyledi.

Derya, yeni Ercan terminali inşa sürecinde yaşanan sorunları sıraladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1)UBP 2012 yılında Ercan Havaalanı'nı yenilenmesini (aslında özelleştirilmesini) Türkiye'deki hükümete yakınlığı ile bilinen TNT Şirketi'ne vermişti. Yeni havaalanı güya 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016 yılında hizmete girecekti.

2) 2017 Yılında sözleşme bir kez daha 4 yıllığına uzatıldı. Yeni yapı güya 2021'de bitecekti.

3) 2022 yılının Haziran ayında UBP hükümeti TNT Şirketinin 20 Milyon TL'lik borcunu erteledi, aynı yılın Eylül ayında 20 Milyonluk bir borç ertelemesi ile miktarı 40 milyon TL'ye çıkardı. (TL bu arada pul oldu)

4) 2023 yılının Mart ayında Yüksek Mahkeme TNT'nin büyük ortağı Emrullah Turanlı'nın müteahhitlik iznini iptal etti. Çünkü TNT şirketi yasada bulunan "daha önce havaalanı yapmış olma" ve "yerli bir firma ile çalışma" kriterlerine uymuyordu.

5) Kamu menfaati yerine özel kişilerin menfaatine çalışan UBP ne yaptı? Bakanlar Kurulu kararıyla Emrullah beye özel müteahhitlik izni verdi.

6) Sonra ne oldu? Açılışı yapılacak dedikleri havaalanında Polis ve Gümrük bölümlerinin "unutulduğu" açıklandı. Havaalanı yapan bir şirket, yaptığı binanın en önemli bölümlerini unutuyordu yani.

7) Bugün Meteoroloji Mühendisleri Odası, meteoroloji kulesinin de unutulduğunu açıkladı. Yolcu güvenliği için en elzem yerlerden biri de yapılmamıştı.

Kısacası 20 Temmuz'da büyük milliyetçi cümlelerle nümayiş yapacakları ( o da açılabilirse) Ercan Havaalanı yerine, belli ki hipodrom yapmış TNT Şirketi... Yoksa bunca yıl toplumumuzun sırtından o kadar gelir nasıl elde edilecekti?