Derya: Topluma açıklama yapamayan bir başbakan var

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kürsüden inmesinin ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, tasarıya ilişkin raporun görüşülmesine geçilmesini istedi, CTP Milletvekili Doğuş Derya bu duruma tepki gösterdi.

Derya, Töre’ye seslenerek, “Sayın Başkan, Başbakanı bekliyoruz. Konuşmanın bitmesine 2 dakika kala salondan çıktı. Eğer gelmeyecekse halk görsün, çok kritik meselelerde topluma açıklama yapamayan bir başbakan var” dedi.

Derya’nın konuşmaları sırasında Töre, raporun okunmasına ilişkin söylemlerini sürdürdü, ancak Derya susmadı.

Derya, “Başbakan kendini yeterli hissedemediği için açıklama yapamıyor” dedi, “Başbakanı bekliyoruz. Demek ki topluma açıklama yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Ancak tepkiye karşın Ünal Üstel, salona geri dönmedi.

CTP’li vekiller, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis alt komite toplantısında, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun komite başkanı Berova’nın kulağına “Başbakanın talimatıdır, bu yasa geçecek” dediğini, bu “talimat” ile ilgili Başbakan Üstel’in açıklama yapması gerektiğini savunuyor.