Derya, “kumarhane sayısının arttırılmasıyla ilgili AKP’li yetkililer ne diyor?” diye sordu, Berova kürsüyü terk etti

KKTC vatandaşlarının casinolara girişini kolaylaştıran ve casino sayısını arttırmayı öngören Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Doğuş Derya, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya “kumarhane sayısının arttırılmasıyla ilgili AKP’li yetkililer ne diyor?” sorusunu yöneltti. Soru üzerine Berova, kürsüyü terk etti.

Mecliste konuşan Derya, “Bazen kelimeleri ambalajalar… Örneğin ‘imar barışı’ dediler sonra bir depremle tüm Türkiye insanların başına yıkıldı. Çocuklarımızı İsias’ta kaybettik. Şimdi kara para aklamayla ilgili ‘varlık barışı’ diyorsunuz. Madem ki Mehmet Şimşek ile görüştüğünüzü söylüyorsunuz; görüştüğünüz AKP’li yetkililer, ‘günah’ sayılan kumarhanelerin sayılarının arttırılmasıyla ilgili ne düşünüyorlar? Çünkü Türkiye’den ne zaman bir yetkili gelse, hep birlikte namaza gidiyorsunuz. Bu tasarıya ne diyorlar?” sorusunu sordu.

Soru üzerine Berova, kürsüyü terk etti