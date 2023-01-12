Derya: “Kadınları köleleştirme fantezisini ‘Allah kelamı’ diye sunuyor!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Din İşleri Dairesi Başkanı olarak Türkiye'den atanan Ahmet Ünsal’ın “Bir insan evlenmişse 'cinsel ilişki kurmam' demez" benzeri sözleriyle, “kadınları köleleştirme fantezisini ‘Allah kelamı’ diye sunduğuna” vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Derya, Din İşleri Dairesi Başkanı olarak Türkiye'den atanan Ahmet Ünsal’ın YENİDÜZEN’e verdiği röportajda kullandığı "Ben dini bir makamdaysam, dini açıdan görüşlerimi söylemek zorundayım" ifadesine dikkat çekerek, “Bir kere seküler yasalara göre kurulan bir hukuk devletinde ‘dini bir makam’ yoktur. KKTC Din İşleri Dairesi, Vatikan'daki Papalık müessesesi gibi ‘dini bir makam’ değildir” dedi.

Din İşleri Dairesi’nin, laik hukuk devleti kuralları gereği, dinsel faaliyetlerin Anayasa ve yasalar dışına çıkmadan faaliyet göstermesi için kurulan bir kurum olduğunu vurgulayarak Ünsal’a seslendi, “Şeriat düzeninde yaşamıyoruz! Burası Afganistan veya İran değil beyefendi!” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ünsal’ın röportajda, kendisini bir ‘hukukçu’ olarak lanse etmeye çalıştığını ancak hukuk fakültesi mezunu değil; ilahiyat fakültesi mezunu olduğunu vurgulayan Derya, “Seküler devletlerde hukuk ile ilgili görüş beyan etmek müftülerin değil, hukukçuların görevidir. Kendisi görev ve yetkilerini istismar ederek, insanların yaşam tarzına ve temel insan haklarına müdahale eden vaazlar vermiştir ve bu asla kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Ünsal’ın, "Bir insan evlenmişse 'cinsel ilişki kurmam' demez", "kadınlar boşanmamalı", "kadınlar erkeklerin yanında çalışmamalı", "artık evlilikler pahalı, hanımlar çok pahalı, eskiden dört tane alıyorlardı" gibi kadınların insan haklarına saldıran görüşleri "Allah kelamı" diye yutturmaya kalktığını söyleyen Derya, şöyle devam etti:

“Bu şahıs, ‘Bana göre olanı değil, Allaha göre olanı söylüyorum’ diyerek din sömürüsünün dik alasını yapmaktadır. Ortaçağ'da Tanrı adına konuşuyoruz diyerek cennetten arsa dağıtan Papazlar gibi, kendi fantezilerine tanrısal bir kudret kılıfı giydirmeye çalışanların yapmaya çalıştığı toplum mühendisliğini farkındayız. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran gerici ve yobaz zihniyetin sözcüsü gibi davranan bu şahsın, memur olarak atandığı kurumu siyasal İslam saikleri çerçevesinde ideolojik faaliyetlere alet etmesi, seküler hukuk devletinde yaşayan kimse tarafından kabul edilemez.”

“Başbakan ve ilgili bakanların deve kuşu gibi kafayı kuma gömmeleri manzarayı değiştirmez” diyen Derya, Ahmet Ünsal'ın derhal görevden alınması ve bu tip faaliyetler yürüten tüm kişi ve kurumlar için yasal işlem başlatılması gerektiğini söyledi.

Derya, “Kadınlar olarak kaç çocuk yapacağımızı, kiminle beraber olmak istediğimizi, çalışıp çalışmayacağımızı kadınları köleleştirme fantezilerine ‘Allah kelamı’ muamelesi yapanlara soracak değiliz” dedi.

Ünsal’ın, YENİDÜZEN’e verdiği röportajında, "Ait olduğun kurumu devlete taşıyıp devleti ele geçirme faaliyetine giriştiğin an seni hesaba çekerim. Devlet içinde yapılanmaya geçersen bir dakika derim.” ifadelerini kullandığına dikkat çeken Derya, şöyle devam etti:

“İşte biz de kendisine aynı şeyi söylüyoruz! Siz gerici ideolojinizi devlete taşıyıp, toplum içinde yapılanmaya geçmeye kalkarsanız, bu ülkenin tüm insanları size ‘bir dakika, sen kim oluyorsun?’ der.”