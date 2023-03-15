Derya: “Kadın hakları uzun soluklu mücadeleler sonunda kazanıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi bölge toplantılarına Lapta- Alsancak-Çamlıbel bölgesinden başladı.

Toplantıya Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu ve İlçe Sekreteri Bengül Arifoğlu ile bölgedeki üye ve sempatizanlar katıldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Girne İlçesi’nin 8 Mart kapsamında düzenlenen ilk bölge buluşmasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın kuzeyinde verilen hak mücadelelerinden bahsettikten sonra deprem öncesinde başlayan ve depremle birlikte derinleşen ekonomik krizin kırılgan gruplar üzerindeki etkilerini anlattı.

Derya, kadın haklarının uzun soluklu mücadeleler sonucu kazanıldığına işaret ederek, hak mücadelesinin ibresinin sürekli yukarıya doğru gitmediğini, muhafazakar iktidarlar döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği aleyhine yürürlüğe koyulan politikalardan bahsetti.

KALYONCU: ACILARIMIZI BİRBİRİMİZLE DİYALOG KURARAK, DAYANIŞARAK HAFİFLETECEĞİZ

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu ise konuşmasına, depremden dolayı yaşanan toplumsal yas ve acılara değinerek başladı. Kalyoncu, böylesi büyük bir acının Kıbrıs Türk toplumu açısından zor bir süreç olduğunu söylediği konuşmasında, “Acılarımızı birbirimizle diyalog kurarak, dayanışarak hafifleteceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun yaralarını birlikte kalarak, birbirimize destek olarak saracağız” ifadelerini kullandı.