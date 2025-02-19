Derya, İzmir’de “Medeni Kanunu Konuşuyoruz” başlıklı panelde konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği'nin birlikte organize ettiği "Medeni Kanunu Konuşuyoruz" başlıklı panelde konuşma yaptı.

İzmir Havagazı Fabrikasında gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Eser Köker ve Avukat Hülya Gülbahar ile birlikte konuşma yapan Derya, dünyada yükselen sağ popülist iktidarların ürettiği eşitlik karşıtı politikaların ekonomik kökenlerine değindi.

2000'li yılların başında başlayan ve son yıllarda ivme kazanan göçmen karşıtı, kadın düşmanı ve doğa talanı üzerine kurulu sağ popülizmin küresel kapitalizmin deri değiştirmesi ile ilişkili olduğunu anlatan Derya, AB ve Ortadoğu ülkeleri yanında ABD ve Rusya'dan örnekler vererek, dünyada yükselen faşizan dalganın sosyolojik ve ekonomik kaynaklarını anlattı.

Liberal demokrasilerin yerini otokratik düzenlere bıraktığı bu yeni dönemde temel insan haklarında yaşanan erozyonla nasıl mücadele edilebileceğine dair çeşitli önermeler ortaya koyan Derya, tehdit altında olan medeni hakların korunması için yerel ve küresel düzeyde kurulan feminist işbirliği modellerinden bahsetti.