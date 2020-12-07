Derya: İnşaatlarda çalışan çok sayıda siyahi kadın var

CTP Milletvekili Doğuş Derya mecliste “Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve sosyal politikalar” başlıklı konuşma yaptı.

Derya, hükümet olmadığı için muhatap bulamadıklarından bu konuları gündeme getirmek için beklediklerini ancak konuların bekletilemeyecek kadar acil olduğunu ifade etti.

Covid sürecinde ev içi şiddetin arttığına işaret eden Derya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işler hale gelmesi için hâlâ gereken adımların atılmadığını anlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarıyla ilgili ulusal plan hazırlanması gerektiğini dile getiren Derya, pandemi sürecinden hemen önce verdikleri öneri sayesinde insan ticaretini suç sayan maddeleri ilgili yasaya eklendiğini ancak yasanın gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Gece Kulüpleri Yasası geçse de hâlâ gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyen Derya, inşaatlarda çalışan çok sayıda siyahi kadın bulunduğunu belirtti.

Mevzuatta büyük iyileştirilmeler yapıldığını ancak yürütmede ciddi aksaklıklar olduğunu anlatan Derya, sığınma evi, yaşlı bakım evi, bedava kreşler gibi konular için bütçeye gerekli kaynağın aktarılmadığını söyledi.

5 Aralık demeçleri verirken, İstanbul Sözleşmesi’nin KKTC Meclisi’nde kabul edildiği 2011’den bu yana uygulamada hiçbir adım atılmadığının anımsanmasını isteyen Doğuş Derya, fazla kazanandan alıp dar gelirliye aktaracak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sorunların çözülmesi için kurumsal mekanizmalara ihtiyaç olduğunu ifade eden Derya, insan ticareti mağdurlarının çevirilerinin Barolar Birliği tarafından yapıldığını örnek vererek “Devlet bunu yapmaktan aciz mi?” diye sordu.

Bu konularda niyet, vizyon ve bütçe ayrılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Derya, eğer hükümet kurulursa Meclis Başkanlığı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalar hakkında çalışacak sadece kadın vekillerden oluşan bir komite kurulmasını talep edeceğini anlattı.

Derya, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası başta olmak üzere, Ev İçi Şiddet Yasası gibi yasaların ivedilikle ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.