Derya: Hangi Cumhurbaşkanı, parti kurultayı yönetiyor?



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ersan Saner'in açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tarafsızlığını sorguladı, "UBP Kurultayının nasıl yapılacağını belirlemek için toplantıyı çağıran kim?" diye sordu.



Başbakan Saner'in Haber Kıbrıs Web TV'de gazeteci Hüseyin Ekmekçi'ye yaptığı açıklamaları anımsatan Doğuş Derya, "Cumhurbaşkanı Tatar, Parti Meclisi toplantısından önce Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile tüm UBP başkan adaylarını Saray'a çağırdı ve UBP Kurultayı'nın nasıl yapılacağı ile ilgili toplantı yaptı" sözlerini eleştirdi.



"UBP Kurultayının nasıl yapılacağını belirlemek için toplantıyı çağıran kim?" diye soran Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'ya göre tarafsız olması gerektiğini anımsattı.



"Hangi Cumhurbaşkanı" diye soran Derya, Ersin Tatar'ı "Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkileri dışındaki her şeyi yapmak üzere göreve atanan kişi" olarak tanımladı.



Derya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Hangi Cumhurbaşkanı? Müzakere süreci ile ilgili siyasi partilerle istişare etmeyen ve meclise bilgi vermekten kaçan kişi!

Hangi Cumhurbaşkanı? Asgari ücretin hala belirlenmediği, hayatın giderek pahalı hale geldiği ve insanların yoksullaştığı bir dönemde tatil fotoğrafları paylaşan kişi.

Hangi Cumhurbaşkanı? ACENTA HÜKÜMETİ pandemi sürecini yönetmediği için insanlar pcr kuyruklarında perişan olurken, COVİD-19 nedeniyle ölümler artarken, okulların nasıl açılacağı hala belirsizken Türkiye'deki illeri dolaşarak bir Türk tezi olan federasyonun 'Enosise hizmet etmek' demek olduğunu iddia ederek ırkçılık yapan kişi!

Hangi cumhurbaşkanı? Onkoloji hastaları ilaçlarına erişim sıkıntısı yaşarken, insanlar borçlarından dolayı çek yasağına girerken, ensaf batarken, "KKTC'nin güçlenen bir Türk devleti olarak yoluna devam ettiği" yalanını söyleyen kişi!

Hangi cumhurbaşkanı? Kendi ülkesinde kadınlar şiddete maruz kalırken ve başbakan olduğu dönem dahil kadınlar için tek bir adım atmazken "Osmanlı ecdadından Hayme ananın ne kadar başarılı bir kadın "olduğunu söyleyen kişi!

Hangi Cumhurbaşkanı? Göreve atandığı ilk günden itibaren toplumu "Rumcular-Türkçüler" diye bölmeye kalkan demeçler vererek ötekileştirme siyaseti izleyen, ikide bir "Benim Cumhurbaşkanı seçilmemle Kıbrıs'ta tarih yazılmıştır" diyecek kadar kendinden geçen kişi!

Hangi Cumhurbaşkanı? Kamu faydası üretecek politikalar geliştirmek yerine, içi boş cümlelerle yapılan hamaseti günde 5 posta basına servis ettiren kişi!

Kısacası Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkileri dışındaki her şeyi yapmak üzere göreve atanan kişi!



