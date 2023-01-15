Derya: “Destek veren örgütlerin sayısı 40’ı aştı, yarın Başbakanlığa yürüyoruz. Sen de gel!”

"Toplumun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara ve dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına DUR demek için bir araya gelen" örgütlerin sayısı 40'ı aştı...

CTP Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya yarınki eyleme destek veren örgütlerin sayısının arttığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımında Derya "Yarın (16 Ocak 2023 pazartesi) Kumsal Park'ta buluşup Başbakanlığa yürüyoruz. Sen de gel!" diye yazdı. İşte eyleme destek veren örgütler:

1. AKOVA KADINLAR DERNEĞİ,

2. ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ,

3. BAĞIMSIZLIK YOLU,

4. BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ,

5. BARIŞ DERNEĞİ,

6. BASIN-SEN,

7. BİYOLOGLAR DERNEĞİ

8. CTP KADIN ÖRGÜTÜ,

9. ÇAĞ-SEN,

10. ÇATALKÖY GELİŞTİRME VE KÜLTÜR DERNEĞİ,

11. GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ,

12. GÜKAD,

13. İNSAN HAKLARI PLATFORMU,

14. KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ,

15. KADINDAN YAŞAMA DESTEK DERNEĞİ,

16. KAMUSEN,

17. KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI

18. KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ,

19. KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ,

20. KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ,

21. KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ,

22. KIBRIS TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI,

23. KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ,

24. KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ,

25. KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ,

26. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ,

27. KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ,

28. KTAMS,

29. KTOEÖS,

30. KTÖS,

31. KUİR KIBRIS DERNEĞİ,

32. MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ,

33. MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ,

34. MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ,

35. POZİTİF DÜŞÜN DERNEĞİ,

36. SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ,

37. SOL HAREKET,

38. TDP,

39. VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ,

40. YEŞİL BARIŞ HAREKETİ,

41. YKP